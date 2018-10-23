В Казани автобус сбил девушку

В Приволжском районе Татарстана автобус маршрута №34 сбил переходившую проезжую часть девушку, передает портал inkazan.ru. по предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость для движения. Пострадавшая получила серьезную травму головы. На место прибыли сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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