Вылетевший с трассы автобус с пассажирами в Якутске сняли на видео

Возле поселка Верхний Бестях в Якутии с дороги вылетел рейсовый автобус, следовавший по маршруту Покровск – Булгунняхтах, передает RT. В салоне находились 25 пассажиров. Девяти пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
По предварительным данным, причиной ЧП стал гололед. Вылетевший с проезжей части автобус очевидцы сняли на видео. Запись опубликовал Пятый канал. На кадрах видно, что дорога и обочина занесены снегом.
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