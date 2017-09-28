Активные россияне выбрали худшие дороги регионов

С февраля этого года граждане добавляли на интерактивную "Карту убитых дорог" участки, требующие, по их мнению, немедленного ремонта. По итогам работы был определен Топ-10 дорог, набравших наибольшее число голосов граждан в каждом регионе.



Самыми активными оказались жители Самарской области: здесь за десятку худших дорог региона было отдано почти 6,5 тысячи голосов. Чуть меньше – с показателем около 6,4 тысячи голосов – набрал Краснодарский край с голосами. Далее следуют Смоленская и Астраханская области (более 5,8 тысячи голосов в каждом регионе), а также Тульская область – свыше 4,8 тысячи голосов.

Дороги, ставшие лидерами антирейтингов, посещали эксперты Дорожной инспекции ОНФ. Она занималась проверками с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года. Чиновники зачастую сообщали экспертам, что используют создаваемую интерактивную карту убитых дорог для мониторинга ситуации в регионе.

В списке лучших регионов оказались Ивановская и Томская области (в регионах на девяти дорогах проведен капремонт, одна – в планах на 2018 год). В Вологодской области работы проведены на восьми дорога, две должны быть отремонтированы до конца года. Татарстан успел отремонтировать восемь дорог с карты ОНФ, одна ожидает ремонта в этом году. В Республике Коми на семи дорогах завершен капремонт, на двух – ямочный, одна – ждет решения своей судьбы.

Однако не везде дорожная ситуация контролируется и принимаются меры по ее улучшению. В перечень регионов-аутсайдеров, где власти плохо прислушиваются к мнению граждан, вошла Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Владимирская и Костромская области, Ненецкий автономный округ и другие регионы.

За восемь месяцев работы сайта "Убитые дороги" были определены дороги, которые собрали больше всего голосов пользователей в каждом регионе и в целом по стране. Что касается реакции чиновников, сказал координатор проекта ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев, то где-то прислушиваются к мнению граждан, а где-то нет.