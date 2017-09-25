На востоке Москвы из-за строительства ограничат движение

В Москве на улице Николая Старостина будет временно ограничен проезд. Такое решение было принято в связи с продлением сроков строительных работ.

"Движение транспорта будет ограничено по одной полосе с 1 по 15 октября и с 1 по 16 ноября на участке улица Николая Старостина от дома 8 до дома 7", – сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы. Изменения будут действовать также в период с 16 по 30 октября.

