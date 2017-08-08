В Химках продают люкс-авто из кожи бизона
Притягивающий взгляды автомобиль, который нередко можно увидеть на московских дорогах, когда-то был праворукой Toyota Crown выпуска 2013 года. После тюнинга автовладелец – он же и дизайнер – решил выставить машину на продажу, сообщает ФАН.
Нынешний владелец решил полностью переделать доставшееся ему авто. По информации СМИ, кузов изготовил умелец из Иркутска, кожей и мехом с использованием кости мамонта салон и кузов обтянули уже в Москве. К слову, кожа канадского бизона была использована не только в салоне, но и на внешней части кузова. Мех норки и баргузинского соболя использовали только для отделки салона, так как снаружи такая отделка быстро потеряла бы свой вид.
С начала года, когда объявление о продажи уникального автомобиля впервые появилось на профильном сайте, желающих приобрести кожаное авто пока так и не нашлось. Возможно, отпугивает цена: за автомобиль просят два миллиона рублей.
Владелец автомобиля рассказал СМИ, что вложил в него душу. По этой причине расстаться с такой машиной ему будет нелегко.
Она разместила провокационный снимок в соцсети
Она выпала из окна собственной квартиры
Отец Алены Красновой, как говорят, торговал просроченными продуктами
У известного актера прибавление в семье