В Химках продают люкс-авто из кожи бизона

В Химках выставлен на продажу автомобиль, обтянутый кожей канадского бизона и мехом скандинавской норки – животных, чья популяция стремительно сокращается. Автовладелец просит за него два миллиона рублей.

Притягивающий взгляды автомобиль, который нередко можно увидеть на московских дорогах, когда-то был праворукой Toyota Crown выпуска 2013 года. После тюнинга автовладелец – он же и дизайнер – решил выставить машину на продажу, сообщает ФАН.

Нынешний владелец решил полностью переделать доставшееся ему авто. По информации СМИ, кузов изготовил умелец из Иркутска, кожей и мехом с использованием кости мамонта салон и кузов обтянули уже в Москве. К слову, кожа канадского бизона была использована не только в салоне, но и на внешней части кузова. Мех норки и баргузинского соболя использовали только для отделки салона, так как снаружи такая отделка быстро потеряла бы свой вид.

С начала года, когда объявление о продажи уникального автомобиля впервые появилось на профильном сайте, желающих приобрести кожаное авто пока так и не нашлось. Возможно, отпугивает цена: за автомобиль просят два миллиона рублей.

Владелец автомобиля рассказал СМИ, что вложил в него душу. По этой причине расстаться с такой машиной ему будет нелегко.