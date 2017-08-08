Тест-драйв Cadillac XT-5. Конкурент из США

Переименование из Кадиллака SRX в XT5 не просто отражает масштаб перемен – это часть преображенной системы индексов. Отныне все кроссоверы марки будут называться XTn, где n – определённая ступень иерархии.

Новая платформа, названная С1, на которой построен не только XT-5, но и будут построены другие кроссоверы компании, архитектурно похожа на ту, что использовал SRX. Здесь тоже стойки McPherson спереди и многорычажка сзади, но спроектированы они американским отделением GM. Благодаря увеличенной колесной базе тут при прежних габаритах больше пространства в салоне. Хотя американцы не использовали алюминий, вес автомобиля удалось уменьшить на 68 кг.



Внешность XT-5 подстать остальному модельному ряду, претерпевшему изменения не так давно. Те же вертикальные полосы, острые углы, но при этом довольно "распухший" вид. А вот салон изменился полностью. Больше стало благородных материалов: тут и кожа, и алькантара, и дерево трех сортов, и алюминий с углепластиком. Руль похож на прежний, а базовую приборную панель словно вообще менять не стали. С центральной консоли исчез бокс с подвижной дверцей. Сенсорным осталось лишь управление мультимедийной системой, а клавиши климат-контроля требуют нажатия, хотя и замаскированы под общей глянцевой поверхностью.

Сидения спроектированы на славу. Удобная посадка, множество регулировок, выдвижная подушка под коленки, впрочем, они напоминают сидения, которые GM ставил в Opel, именно те, которые так хвалила немецкая ассоциация врачей и терапевтов по вопросам здоровья позвоночника AGR.

На втором ряду место прибавилось, спинку можно отклонить, а сидение подвинуть вперед, увеличив объем и так не маленького багажника, объем которого 850 литров. Кстати в багажнике не забыли и про устройства для фиксации грузов. Никому не нравится, когда все летает по не маленькому багажному отделению.

Под капотом разместился V-образный, шести цилиндровый двигатель, объемом 3,6 литра. Мотор способен деактивировать пару цилиндров на малой нагрузке и дополнен системой start/stop, которую нельзя отключить принудительно. Мотор запускается мгновенно, а о смене режима его работы можно судить лишь по индикатору V4/V6 в комбинации приборов. С места XT5 ускоряется убедительно для крупного кроссовера: несложно поверить в заявленное время разгона до 100 км/ч – 7,5 с. Cadillac оснащается восьмиступенчатым "автоматом" Aisin и бездифференциальным редуктором Twinster компании GKN в приводе задней оси. Водитель может сам выбрать нужный ему стиль езды и соответственно принцип работы подвески, привода, коробки передач, а также двигателя.

В режиме Tour автомобиль моноприводный на переднюю ось, и задняя не подключится не при каких условиях. Он больше похож на экономичный, реакция педали газа сглажена, а коробка переключается в замедленном режиме. При этом подвеска становится максимально "расслабленной". Кстати за ее работы тут отвечают электронноуправляемые амортизаторы ZF CDC4.

Режим AWD как понятно из названия – полноприводный. Реакция на газ гораздо острее, коробка быстрее. Есть ощущение что едешь на автомобили с 300+ лошадиных сил. Поведение подвески примерно такое же как и в Tour, но может немного жестче, определить это довольно сложно.

Ну как же без режима Sport. В нем автомобиль становится очень резвым, максимальная реакция на педаль, но лучше всего отрабатывает трансмиссия. Но подвеска становится сильно зажатой, каждая неровность и кочка ощутимо передается в салон.

Американцы не забыли про безопасность и хитроумных помощников. Автомобиль умеет самостоятельно подруливать в ряду, а при покидании его вибрирует сидением. Кстати тут все сигналы водителю передаются через вибрацию сидения, начиная от парковочного помощника, заканчивая системой экстренного предупреждения о столкновении. Это, надо сказать, очень непривычно, и если едешь в первый раз и не знаешь об этом, то ощущения – так себе. Так же, XT5 оборудован системой предупреждения о столкновении, и если водитель не проявит должного внимания, то автомобиль остановится самостоятельно.

В целом автомобиль оставляет впечатление некой простоты и брутальности, хотя напичкан современными решениями по полной. Остается вопрос для кого он, так как многих отпугнет такой большой и мощный двигатель, а вариаций нет. Хотя все решает цена, а она вполне себе адекватная, учитывая то что автомобилей много и скидки на них велики, то он становится вне конкуренции. Стоимость Cadillac XT-5 варьируется от 2 890 000 до 3 690 000 рублей в максимальной комплектации.

Конкуренты

Lexus RX 350

Бензиновая версия Lexus RX 350 с атмосферным бензиновым двигателем 3,5 литра и мощностью 301 лошадиная сила, стартует от 3,5 млн. рублей, а максимальная комплектация обойдется в почти 4,3 млн.

Jaguar F-pace

Jaguar c 300 лошадиными силами будет обладать двухлитровым мотором, а цена на него стартует от 4 млн рублей.