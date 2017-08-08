В Москве умерла известная актриса Уход Малахова с Первого канала Развод Абрамовича и Жуковой Интервью Эксклюзив

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Авто

Звезда "Дома-2" напала на онкобольного на дороге

Алексей Самсонов. Фото: vk.com/alekseisamsonow
Жители подмосковной Балашихи активно обсуждают в социальных сетях нападение автомобилиста на онкобольного мужчину и его супругу. Пользователи "ВКонтакте" с удивлением узнали в агрессоре бывшего участника "Дома-2" Алексея Самсонова.
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Местная жительница Анастасия Владимирова рассказала на своей странице в социальной сети, что инцидент произошел примерно в 7:00 мск на улицах Западная и Пригородная. По ее словам, у выезда на шоссе Энтузиастов водитель Chevrolet попытался вклиниться перед ней в плотный автомобильный поток. Она отметила, что пропустить мужчину у нее не было физической возможности.

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После этого он начал преследовать Владимировых до Пригородной улицы. Жительница Балашихи рассказала, что он звал их из машины на "разборки", размахивая кулаками. "В итоге подрезал нас, выскочил из машины, сломал зеркало заднего вида кулаком, лез в драку с мужем, а потом угрожал, что разобьет все лицо (это я литературно) мне", – написала автомобилистка.

В заключение Анастасия Владимирова отметила, что в этот день она ехала с больным мужем в больницу, в онкогематологию. По ее словам, ситуация была для них "шоковая", и любая травма могла стать для ее супруга "критической". "В итоге моему мужу пришлось убегать от Самсонова в собственную машину. Из-за заболевания ему нельзя нервничать и тем более драться", – рассказала она позднее журналу "Дом-2".

Вскоре после публикации ее пост разместили в группе "Балашиха рулит!". Подписчики провели собственное расследование и выяснили, что за рулем автомобиля находился бывший участник "Дома-2" Алексей Самсонов. Они не только заметили внешнее сходство напавшего мужчины со звездой телешоу, но и проверили номера автомобиля агрессивного водителя. Как выяснилось, транспортное средство зарегистрировано на Юлию Щаулину – жену Алексея Самсонова.

Фото: vk.com/ru_balashiha

Через некоторое время сам экс-участник телешоу прокомментировал инцидент в Балашихе. "Мне перегородили дорогу и не давали проехать. Я вышел из машины, чтобы поговорить с обидчиком. Мы просто сцепились языками, никакого скандала не было, без мата. Мужчина, который сидел за рулем, сбил стекло своего автомобиля о мою руку", – озвучил свою версию происшествия Самсонов. Он предположил, что семья Владимировых решила "пиариться" на его личности. В свою очередь, Анастасия уже написала в полиции заявление на телезвезду.

Напомним, ранее агрессивный водитель неоднократно становился героем многих скандальных историй. В СМИ долгое время обсуждали травму участника "Дома-2" Олега Майами, который якобы неудачно упал в бассейн и серьезно повредил позвоночник. Некоторые поклонники телешоу предположили, что таким образом с ним свел личные счеты Алексей Самсонов.  

Автор: Константин Улюкаев8 августа 2017, 11:10
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