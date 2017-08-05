В Москве построят северный дублер Кутузовского проспекта

Столичные власти планируют построить северный дублер Кутузовского проспекта. О планах правительства рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, инвестор уже завершил разработку проектно-сметной документации. "По нашей информации, в конце года может быть объявлен конкурс на строительство", – цитирует его "Интерфакс".