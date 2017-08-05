В Москве случился сбой в системе оплаты парковки

В Москве вечером 4 августа произошел сбой в системе оплаты парковки. Водители не могли пополнить счет посредством SMS.

Для оплаты столичные власти советуют использовать специальное приложение, доступное для смартфонов, работающих на системе iOs и Android, передает агентство городских новостей "Москва". Причины сбоя устанавливаются.