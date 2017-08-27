Трагедия на Кубани Скандал с Серебренниковым Главные события Москвы "Дом-2" Интервью

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Смертельная авария с ребенком в Москве попала на видео

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Утром 27 августа на Алтуфьевском шоссе автомобиль Hyundai сбил женщину и ребенка, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Женщина погибла на месте ДТП, ребенок, а также сам водитель, были госпитализированы.
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Записи с камер наружного наблюдение засняли момент смертельного ДТП на Алтуфьевском шоссе. На записи видно, как идущих по пешеходному переходу людей на большой скорости сбивает автомобиль. Удар оказывается такой силы, что пострадавшие отлетают на несколько метров. Машина после этого таранит дорожное ограждение и также пролетает дальше.

Очевидцы рассказывают, что легковушке абсолютно точно горел красный свет. Видимость на дороге была 100%, а заметить идущих по переходу людей водитель мог по меньшей мере за 300 метров до перекрестка. В Сети появилась запись трагедии, сделанная из автомобиля, стоящего в попутном направлении.

Автор: Геннадий Куприянов27 августа 2017, 17:32

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