Россияне посмеялись над падающим с ног пьяным водителем

Придомовая камера видеонаблюдения запечатлела парковку и выгрузку из автомобиля местного жителя. Как он управлял автомобилем – загадка, которую предстоит разрешить полиции.

В стельку пьяный, не держащийся на ногах мужчина припарковал свое авто аккурат под камерами видеонаблюдения в 09:38 на дворовой территории у дома №6 по улице Антонова в Петрозаводске. Об этом свидетельствуют данные с камеры.

Автомобиль стал во дворе, заблокировав выезд нескольким припаркованным здесь же авто. Из машины вышел водитель, который, судя по видеоряду, мертвецки пьян. Его хватает лишь на то, чтобы сделать несколько шагов по двору, держась за свой автомобиль. И упасть.