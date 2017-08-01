В ночь на 1 августа в районе дома №16 на Варшавском шоссе лоб в лоб столкнулись две машины – иномарка Hyundai Solaris и такси, передает "РЕН ТВ". В результате по дороге разлилось топливо. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, затем их число возросло до пяти. По словам очевидцев, один из участников ДТП находится в коме. Информация о произошедшем уточняется.