На Гоголевском бульваре перекроют движение

В центре столицы в выходные ограничат движение. С 22:00 субботы до 08:00 воскресенья будет перекрыт Гоголевский бульвар. Движение транспорта запретят по четной стороне бульвара от площади Пречистенские Ворота до Знаменки, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на правительство Москвы.

Ограничение движения вводится, чтобы отремонтировать асфальт на отрезке Бульварного кольца. Дорожное покрытие укладывают единым ковром без спаек, чтобы оно служило дольше.