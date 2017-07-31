В Москве мотоциклист-лихач протаранил автобус
Свидетели трагедии рассказали о столкновении. "Я была в этом автобусе, мотоциклист выехал на встречку, водитель дал по тормозам, удар был очень страшный", – сообщила девушка, которая стала очевидцем случившегося. Ролик с места происшествия опубликован в социальной сети "ВКонтакте".
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