В Приморье насмерть разбилась знаменитая мотоциклистка

Мотоциклистка из Владивостока, известная благодаря экстремальным роликам в социальной сети Instagram, попала в аварию. В результате происшествия девушка погибла, передает Mash.

Публикация от @monika9422 Июн 10 2017 в 12:47 PDT

Девушка набрала популярность после публикации снимков в откровенных нарядах и видеозаписей невероятных трюков. На ее страницу в социальной сети Instagram подписаны порядка 140 тысяч человек.