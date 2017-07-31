В Приморье насмерть разбилась знаменитая мотоциклистка

Мотоциклистка из Владивостока, известная благодаря экстремальным роликам в социальной сети Instagram, попала в аварию. В результате происшествия девушка погибла, передает Mash.
Девушка набрала популярность после публикации снимков в откровенных нарядах и видеозаписей невероятных трюков. На ее страницу в социальной сети Instagram подписаны порядка 140 тысяч человек.
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