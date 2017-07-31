В жутком ДТП под Нижним Новгородом погибли пять человек

Поздним вечером 30 июля в Вачомском районе Нижегородской области на дороге, соединяющей Нижний Новгород с Касимовым, произошла жуткая авария. Автомобиль ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу движения, где врезался в Skoda, передает сайт НТВ.Ru. В результате ДТП погибли пять человек. Среди жертв – 13-летний ребенок. Еще два человека получили травмы. Причины произошедшего устанавливаются.