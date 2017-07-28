Путин взялся за лихачей на дорогах

Президент России Владимир Путин призвал главу МВД Владимира Колокольцева быть строже с лихачами. Также он отметил, что в основном аварии с тяжелыми последствиями случаются на междугородных трассах.

На совещании с членами правительства глава государства сообщил, что одной из ключевых проблем в стране является качество дорог. Путин отметил, что за последние пять лет в России примерно на четверть сократилось число ДТП, однако количество аварий со смертельным исходом остается еще очень большим – в районе 20 тысяч.

"С лихачами тоже нужно построже", – цитирует президента РИА Новости. Обращаясь к Колокольцеву, Путин отметил, что причинами ДТП являются превышение скоростного режима и выезд на сторону встречного движения. Кроме того, он добавил, что еще одна из распространенных причин – алкогольное или наркотическое опьянение.

В свою очередь глава МВД сообщил, что аварийность на дорогах в этом году продолжила снижаться. Он напомнил, что ведомство реализует комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности на дорогах.

При этом Колокольцев добавил, что "основная доля погибших на дорогах зависит от состояния самих дорог". "Там, где есть разделители, там, где исключен выезд на встречную полосу движения – соответственно, там резко сокращается количество ДТП с гибелью людей", – заключил глава МВД России.

Как ранее писали Dni.ru, глава московского управления ГИБДД Виктор Коваленко предложил стритрейсерам продемонстрировать свои таланты на трассе, а не на улицах города. По его словам, доказывать, "кто чего стоит", лучше в формате соревнований, не противопоставляя себя обществу и не записывая правонарушения на видео.