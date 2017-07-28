Устроившего огненное ДТП в Москве водителя ищут по всей России

В федеральный розыск объявлен Смирнов Андрей Михайлович 1984 года рождения, передает РИА Новости. По версии следствия, он является виновником крупной аварии на Волоколамском шоссе в Москве, где столкнулись четыре машины.

Молодой человек скрылся, а его Mercedes сгорел. Пострадали четыре человека. По данным прессы, огненное ДТП устроил сын бывшего главы МГТС – тоже Андрей Смирнов. Официального подтверждения этой информации не поступало.