Тверскую улицу в Москве полностью перекроют на два дня

С 00:00 5 августа до 05:00 7 августа движение транспорта на Тверской улице от Пушкинской до Триумфальной площади будет перекрыто, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Ограничение коснется также 1-й Тверской-Ямской улицы и площади Тверская Застава. К столь масштабному перекрытию пришлось прибегать для того, чтобы уложить на этом участке асфальт единым ковром, без спаек. Благодаря этой технологии новое покрытие будет не только ровнее, но и прослужит дольше.