Чудовищная авария с байкером попала на видео

Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Сингапуре. Происшествие попало в объектив автомобильного регистратора.

Пользователь Manster Wirman, ставший свидетелем аварии, опубликовал в своем Facebook шокирующие кадры. На них видно, как лавировавший в потоке байкер решил проскочить по крайнему ряду вдоль "отбойника".

При этом он не заметил стоявший справа со включенной "аварийкой" легковой автомобиль и на большой скорости врезался в него. Известно, что оба пострадавших – молодые люди 21 и 24 лет – остались живы. Их госпитализировали с целым списком травм различной степени тяжести, передает Channelnewsasia.com.