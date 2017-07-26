Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском

На трассе Р-254 в районе села Кожурла Убинского района Новосибирской области Toyota столкнулась с грузовым автомобилем Volvo. В аварии погибли четыре человека, среди них – четырехлетний ребенок. "Все они находились в легковом автомобиле", – цитирует Life.ru представителя пресс-службы регионального управления МВД.
По предварительным данным, водитель Toyota не уступил дорогу грузовику при выезде с заправки. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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