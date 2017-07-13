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Убившего 18 человек Грачью Арутюняна спасли от тюрьмы в России

Грачью Арутюнян. Кадр tvc.ru
Назначенный российским судом срок Грачья Арутюнян, виновный в дорожно-транспортном происшествии с восемнадцатью жертвами, будет отбывать в Армении. Вынесено постановление о его передаче на родину.
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Согласно Европейской конвенции о передаче осужденных от 1983 года, осужденный за дорожно-транспортное происшествие Арутюнян будет продолжать отбывать назначенное российским судом наказание в Армении. "Рассказовским районным судом Тамбовской области 16 июня 2017 года было вынесено постановление о передаче осужденного Арутюняна в Армению, которое вступило в законную силу 4 июля", – сообщает Газета.Ru со ссылкой на заместителя министра юстиции Армении Сурена Крмояна. 

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Говорить о каких-либо конкретных сроках передачи осужденного на родину пока не приходится. Ранее армянский минюст заявлял, что процесс экстрадиции гражданина Армении на родину затягивается. Причиной были названы финансовые обязательства осужденного перед родными и близкими погибших и пострадавших в той аварии. По разным источникам, сумма, которую должен был выплатить осужденный, доходила до восемнадцати миллионов рублей. Представители армянской стороны эту цифру не подтвердили, назвали завышенной, но не уточнили точную сумму обязательств Арутюняна. 

"Я искренне раскаиваюсь в случившемся и приношу свои соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. Если бы я смог вернуться в тот день, то сделал бы все что угодно, чтобы избежать столкновения. Я знаю, что в любом случае не смог бы загладить свою вину, так как знаю, что такое потерять близкого человека. Я чувствую большую боль и сочувствие", – заявил осужденный в своем последнем слове.

Как ранее сообщали Dni.Ru, Троицкий суд Москвы вынес приговор водителю грузовика, виновного в ДТП с 18 жертвами, гражданину Армении Грачье Арутюняну, чей "КамАЗ" врезался в рейсовый автобус с 64 пассажирами. Арутюнян приговорен к шести годам и девяти месяцам лишения свободы. Это практически максимальный срок за подобное деяние. Кроме того, осужденному отказано в предоставлении права управлять транспортным средством на протяжении трех лет. 

Напомним, груженный щебнем грузовик, за рулем которого был гражданин Армении Грачья Арутюнян, 13 июля 2013 года врезался в рейсовый автобус с 64 пассажирами, ехавший из Подольска в Курилово. В результате аварии погибли 18 человек: 14 на месте и еще четверо в больнице.

В ходе следствия выяснилось, что КамАЗ ездил с неисправными тормозами. Арутюнян, как считает следствие, должен был знать об этом. Единственное, что мог сделать водитель непосредственно перед столкновением – уложить грузовик на бок, но и с этим маневром Арутюнян не справился.

После суда адвокаты обратились к диаспоре и властям Армении с просьбой помочь родным и близким, пострадавшим в этом ДТП. Благодаря благотворительности диаспоры, все финансовые вопросы по этому делу уже закрыты. 

Автор: Алексей Минин13 июля 2017, 11:28

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