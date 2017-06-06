Лидер "Кабриолета" попал в аварию

В центре Санкт-Петербурга фургон врезался в белый Mercedes GLE лидера группы "Кабриолет" Александра Марцинкевича. Во время происшествия цыганский певец находился за рулем автомобиля.

Инцидент произошел 6 июня 2017 года примерно в 18:40 мск на Большой Московской улице, передает "Фонтанка". Директор певца Сергей подтвердил, что участником ДТП стал именно лидер группы "Кабриолет". При этом он отметил, что Mercedes исполнителя был припаркован по всем правилам дорожного движения.

По его словам, фургон на большой скорости въехал в машину солиста в тот момент, когда певец заводил двигатель. В результате столкновения автомобиль Александра Марцинкевича сильно пострадал. Сообщается, что на его ремонт потребуется крупная сумма. В отношении водителя фургона уже оформлен протокол.

Примечательно, что во время инцидента Александр Марцинкевич собирался на концерт в местный Дом Культуры. Чтобы не опоздать к поклонникам его творчества, певец отправился на выступление на другом автомобиле.

Ранее о ДТП сообщили пользователи социальных сетей. "Фургончик влетел в зад припаркованному Mercedes. Знающие люди говорят, что это машина Александра Марценкевича – солиста группы "Кабриолет", – сообщается в паблике "Экстренный вызов Санкт-Петербург" на сайте "ВКонтакте".

Александр Марцинкевич – знаменитый цыганский певец и композитор. Он создал группу "Кабриолет" в 1994 году, а спустя 20 лет переименовал ее в "Цепи".