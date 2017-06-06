Мажоры на BMW разбились в аварии на Поклонной горе
Автомобиль попал в ДТП на пути от площади Победы в сторону Кутузовского проспекта, передает Youtube-канал Mash. За рулем находился 27-летний бизнесмен Арвидас Жилинскас. Стражи порядка установили, что водитель в момент аварии был пьян. Одним из пострадавших оказался 28-летний предприниматель Шако Меладзе, друг мажора Артура Моисеева, скончавшегося 16 апреля 2017 года в результате ДТП.
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