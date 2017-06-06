Болид взорвался на скорости 500 км/ч
Заезд вполне мог закончиться трагически. Advance Auto Parts Chevy Camaro, которым управляла Кортни Форс, взорвался на глазах у зрителей. Скорость мощной машины в этот момент была 530 километров в час, сообщает Daily Star.
Самообладанию девушки можно только позавидовать. Она не только смогла самостоятельно покинуть пылающее авто, но и на следующий день взять серебро в финальном заезде турнира Funny Car competition.
По словам специалиста, певице грозил инфаркт
Счастливые родители вышли на прогулку с ребенком
Артистка заявила, что никогда не мечтала о свадьбе
Муж Валерии рассказал подписчикам о причинах отсутствия сна