Болид взорвался на скорости 500 км/ч

За рулем гоночного автомобиля, загоревшегося во время заезда на скорости более чем 500 километров в час, была дочь именитого дрэг-рейсера Джона Форса, Кортни. Девушка смогла сама выбраться из горящей машины.

Заезд вполне мог закончиться трагически. Advance Auto Parts Chevy Camaro, которым управляла Кортни Форс, взорвался на глазах у зрителей. Скорость мощной машины в этот момент была 530 километров в час, сообщает Daily Star.

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Самообладанию девушки можно только позавидовать. Она не только смогла самостоятельно покинуть пылающее авто, но и на следующий день взять серебро в финальном заезде турнира Funny Car competition.