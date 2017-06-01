Тест-драйв Infiniti QX30: убийца Mercedes GLA

В кроссовере Infiniti QX30 без труда угадывается легковая версия хэтчбека Q30. В основу этой модели, так же как и Q30, положена мерседесовская модульная платформа MFA. Однако в отличие от "младшего брата" QX30 и соплатформенного GLA на нашем рынке для "высокого" Infiniti пока не предусмотрено иного силового агрегата, кроме турбомотора мощностью 211 сил с семиступенчатым "роботом" и полноприводной трансмиссией. К слову сказать, эту связку Infiniti позаимствовал у GLA 250.

Надо признать, что дорабатывая платформу GLA инженеры Infiniti постарались на славу – после первой поездки не хочется вылезать из-за руля. Собранное, плотное и энергоемкое шасси не трясет на кочках, без проблем переваривая неровности дороги. Реакция на нажатие педали акселератора – быстрая и предсказуемая, ты получаешь от машины ровно то, чего ждешь, и при наборе скорости даже ощущаешь легкие перегрузки, которые так ценят любители активной езды. "Финик" позволяет "погонять" (разгон от нуля до сотни – за 7,3 секунды), оставаясь при этом крайне комфортным автомобилем.

Правда, ездить в машине лучше все же максимум вдвоем. Сзади, как ни крути, тесновато. На втором ряду особенно заметна вся "недокроссоверность" модели: в Q3, а тем более в Х1 явно просторнее.

На наш рынок кроссовер везут исключительно в максимальных комплектациях – GT, GT Premium и Café Teak. Кожаная отделка салона, датчики дождя и света, электропривод боковых зеркал, Bluetooth, бесключевой доступ в салон, премиальная аудиосистема BOSE, система экономии топлива, круиз-контроль, навигационная система с камерой заднего вида, адаптивная система освещения AFS – все эти опции вы уже получите в "минимальной" для России комплектации – GT.

Стоимость такого автомобиля начинается от 2,03 миллионов рублей. В версиях GT Premium и Café Teak добавляются система кругового обзора, система запоминания настроек сидений и зеркал и панорамную крышу. В максимальной комплектации "финик" обойдется в 2,4 млн рублей.

Вообще, рассказывая про Infiniti QX30, все время хочется сравнивать его с "Мерседесом" – уж слишком много у них общего, помимо общей платформы. Отделка салона кажется круче конкурента – у японца затянуто в кожу все, что можно было затянуть. В QX30 почти нет голых пластиковых деталей – только натуральное дерево, алюминий и алькантара. Однако, как ни крути, на водительском месте очень сложно отделаться от ощущения, что ты сидишь за рулем "Мерседеса". Руль и панель приборов аналогичны таким же в А-классе. Также ничем не отличается единственный подрулевой переключатель. У AMG позаимствован рычажок коробки передач. Все бы ничего, но несколько странно видеть столько похожих деталей в двух принадлежащих совершенно разным концернам автомобилях.

Для сравнения: тот же GLA (правда, с уже подготовленной специально для России комплектацией "Особая серия") обойдется примерно в те же 2,1 млн руб. Базовая Audi Q3 стартует от 1,9 млн, BMW X1 – от 1,88 млн. В самом концерне говорят, что целевая аудитория QX30 – состоятельные мужчины и женщины в возрасте от 25 до 35 лет. В Infiniti столь высокие цены объясняют тем, что "японец" предлагается по умолчанию с полным приводом и в щедром оснащении. Как бы то ни было, в 2017 году Infiniti планирует продать на нашем рынке не менее тысячи QX30, а там, глядишь, подоспеют и менее пафосные комплектации.