Как в Москве борются с машинами без номеров

Генеральная прокуратура проверит законность столичного регламента, согласно которому авто со снятыми или закрытыми номерами, припаркованные без нарушений ПДД, увозятся на спецстоянки. С просьбами провести подобную проверку обратились в ведомство общественники и депутаты.

С начала мая таким образом на штрафстоянки увезли 77 машин. Ведь согласно утвержденному 27 апреля текущего года регламенту по эвакуации транспортных средств, автомобиль без номеров рассматривается как потенциально опасный с точки зрения террористической угрозы.

Такие машины перемещаются из 400-метровой зоны от наземных вестибюлей станций и сооружений метро и монорельса, из зон транспортно-пересадочных узлов, остановок транспорта, парков и мест с большим скоплением людей. Однако с таким положение дел не согласны представители Национального автомобильного союза (НАС) и депутат Госдумы Ярослав Нилов. Эксперты указывают на то, что стоянка без номеров, а иногда и передвижение по улицам – не запрещены ПДД, сообщает "Коммерсант".

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, в организацию поступают обращения граждан, чьи машины были перемещены на спецстоянки из-за отсутствия номеров. Он объяснил, что по закону номера могут быть получены автовладельцем в течение десяти дней после приобретения машины, кроме того, они могут быть похищены или утеряны.

Шапарин указывает на то, что таким образом большая категория граждан ограничивается в праве свободно распоряжаться личным имуществом. Такие люди вынуждены нести затраты, чтобы вернуть свои автомобили со штрафстоянок. В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) заявили, что жалоб по поводу регламента не получали.

Вместе с тем в МАДИ разъяснили, как строится процесс эвакуации. Так, после составления акта о перемещении автомобиля, если владелец не приходит на место эвакуации до начала движения эвакуатора, машина опечатывается и перемещается на одну из двух спецстоянок – на улице Южнопортовая, вл. 37а и в проезде Энтузиастов, вл. 3.

Узнать о нахождении авто можно по номерам 02, 112 или в едином контакт-центре "Московский транспорт". На спецстоянках машины без номеров помещаются в спецзоны, где их досматривают полицейские.