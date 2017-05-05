Парковку в Москве с 7 по 9 мая сделают бесплатной

Парковка в столице в праздничные дни будет бесплатной. Водители смогут оставлять свои автомобили на территории городских парковок без оплаты с 7 по 9 мая включительно, передает "Газета.ру".
"Платные парковки закрытого типа (со шлагбаумами) работают в обычном режиме и оплачиваются по действующим тарифам", – отметили в пресс-службе организации "Администратор московского парковочного пространства" ("Московский Паркинг").
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