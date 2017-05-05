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Авто

В Москве нашли самые популярные места неправильной парковки

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Столичные власти выяснили, на каких улицах москвичи и гости города чаще всего нарушают правила парковки. Лидером стал Цветной бульвар, рассказал заместитель мэра столицы Миксим Лискутов. Только за первые четыре месяца 2017 года из-за неправильной парковки оттуда было эвакуировано порядка 1,5 тысячи транспортных средств, отметил он.

Бросают как попало машины и на Петровке: с начала года с этой улицы вывезли 1,4 тысячи машин. Следующими в списке оказались Пресненская набережная, проспект Мира и Профсоюзная улица, передает РИА ФАН.

5 мая 2017, 11:38

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