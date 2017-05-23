Центр Москвы перекроют из-за велопарада

На Садовом кольце из-за проведения велопарада перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать 28 мая на участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до улиц Каланчевская и Маши Порываевой. Движение будет полностью перекрыто с 6:00 до 19:00. С 12:00 до завершения мероприятия движение транспорта запретят на внешней и внутренней стороне Садового кольца.

Кроме того, полное перекрытие движения с поочередным открытием участков по мере проезда велоколонны запланировано с 13:30 до окончания парада на участке улицы Каланчевская от улицы Садовая-Черногрязская до улицы Маши Порываевой.