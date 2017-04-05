Два автобуса устроили смертельное ДТП на автомойке под Москвой

На Западной улице в Балашихе два автобуса столкнулись на автомойке. В результате ДТП погиб водитель одного из них, 26-летний Михаил И. Управлявший вторым автобусом мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Пассажиров в транспортных средствах не было. Травмы получили два работника автомойки, отказавшиеся от госпитализации. Обстоятельства ЧП устанавливаются.