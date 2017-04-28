На Каширском шоссе случилось смертельное ДТП

В Москве днем 28 апреля произошла страшная авария. На Каширском шоссе в результате столкновения перевернулся автомобиль Mazda.

По предварительным данным, в ходе ДТП ранения получили два человека, еще один погиб. На месте аварии образовалась огромная пробка, передает "Газета.ru". Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.