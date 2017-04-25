На МКАД образовалась огромная пробка

Вечером 25 апреля на юго-востоке МКАД образовалась огромная пробка. Протяженность затора составила 19 километров.
Движение затруднено на участке от Востряковского проезда до пересечения с Волгоградским проспектом. Скорость потока составляет порядка 15 километров в час. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", водители потратят в заторе почти на час дольше обычного.
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