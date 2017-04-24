Последствия ДТП с пожарной машиной в Петербурге попали на видео

На перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы в Санкт-Петербурге столкнулись Ford и пожарная машина. Свидетели рассказали, что автомобиль экстренных служб спешил на вызов с включенными проблесковыми маячками и сиреной.
Последствия аварии снял на видео один из очевидцев, запись опубликовал портал Life.ru. При столкновении иномарка получила серьезные повреждения. Информация о пострадавших уточняется.
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