Последствия ДТП с пожарной машиной в Петербурге попали на видео

На перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы в Санкт-Петербурге столкнулись Ford и пожарная машина. Свидетели рассказали, что автомобиль экстренных служб спешил на вызов с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Последствия аварии снял на видео один из очевидцев, запись опубликовал портал Life.ru. При столкновении иномарка получила серьезные повреждения. Информация о пострадавших уточняется.