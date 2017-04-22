Мажор на Camry устроил провокацию на Воробьевых горах
Видео с подписью "Русик исполняет" выложил в Instagram 19-летний Мелсик, который и сам любит погонять на Mercedes cl500 стоимостью в восемь миллионов рублей. В подписи к ролику стоят теги "беспредел" и "ГИБДД".
Кто был за рулем иномарки пока неизвестно. Пользователи Сети осудили подобные маневры на дороге, оставив несколько едких комментариев.
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