Мажор на Camry устроил провокацию на Воробьевых горах

В Сети появилось новое видео дрифта на Воробьевых горах. На ролике видно как автомобиль Toyota Camry прямо на "зебре" несколько раз нарушает правила дорожного движения.

Видео с подписью "Русик исполняет" выложил в Instagram 19-летний Мелсик, который и сам любит погонять на Mercedes cl500 стоимостью в восемь миллионов рублей. В подписи к ролику стоят теги "беспредел" и "ГИБДД".

Кто был за рулем иномарки пока неизвестно. Пользователи Сети осудили подобные маневры на дороге, оставив несколько едких комментариев.

Русик исполняет ❌#Дрифт#автоклуб#гибдд#беспредел#borz#русик#исполняет#autorussia#camry55#camrynation#грозный#махачкала Публикация от AMG�� (@mce_6.3) Апр 20 2017 в 11:03 PDT







