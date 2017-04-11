Пробки парализовали движение в Москве

Движение на столичных дорогах значительно затруднено вечером во вторник, 11 апреля. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", заторы достигли восьми баллов.

Пробки зафиксированы на севере, юго-востоке и юго-западе МКАД, на Третьем транспортном кольце, а также на шоссе Энтузиастов, Щелковском и Можайском шоссе в сторону области. На некоторых участках Садового кольца автомобили движутся со скоростью 3 километра в час.