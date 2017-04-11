Из автомобиля на ходу выпал ребенок
Шокирующее видео привлекло внимание полицейских, установивших личность водителя, из машины которого выпал мальчик. Хозяином авто оказался 29-летний житель Ессентуков, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Ставропольскому краю. Мужчина вез своего четырехлетнего племянника сзади, на пассажирском сидении.
Во время движения машины мальчик случайно задел ручку двери и выпал на проезжую часть. К счастью, автомобиль ехал с небольшой скоростью и ребенок не получил никаких травм. За нарушение правил перевозки несовершеннолетних водитель был привлечен к административной ответственности.
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