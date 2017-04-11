Злобный водитель разбил молотком машину обидчика
Инцидент, который снял на видео один из автомобилистов, произошел на проезжей части у поворота на Литейный мост. Конфликт возник между водителями фургона и Toyota Camry, передает Life.ru.
Один из мужчин подбежал к автомобилю соперника с молотком и начал крушить его. В результате атаки злобного водителя у иномарки были разбиты заднее стекло и бампер.
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