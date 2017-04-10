Водитель Gelandewagen открыл огонь в Петербурге
Предположительно, опубликованное на странице блогера в Instagram видео было снято в Санкт-Петербурге, передает Life.ru. Где мужчина взял автомат и имеет ли он право на ношение оружия, пока не известно. Остается загадкой и то, по какому поводу был открыт огонь. Информация об инциденте уточняется.
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