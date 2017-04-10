Водитель Gelandewagen открыл огонь в Петербурге

Блогер Артем разместил в своем аккаунте скандальный ролик. На записи видно, как мужчина, находясь в автомобиле Gelandewagen, стреляет из автомата Калашникова.

Предположительно, опубликованное на странице блогера в Instagram видео было снято в Санкт-Петербурге, передает Life.ru. Где мужчина взял автомат и имеет ли он право на ношение оружия, пока не известно. Остается загадкой и то, по какому поводу был открыт огонь. Информация об инциденте уточняется.