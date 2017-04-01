На юго-западе Москвы случилась массовая авария

На юго-западе Москвы на перекрестке Севастопольского проспекта и улицы Айвазовского столкнулись четыре автомобиля. В результате происшествия пострадал шестилетний ребенок.
На месте авария работают сотрудники ГИБДД, передает ТАСС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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