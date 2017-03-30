Машины скорой помощи превращают в нелегальные такси

Пользователи Сети активно обсуждают видео, на котором люди грузят в карету скорой помощи мебель. При более внимательном рассмотрении становится понятно, что от медицинского автомобиля у "засветившегося" транспортного средства осталась лишь внешняя оболочка – оборудование и носилки были убраны ради увеличения багажного места.

Специалисты отмечают, что такие случаи – не редкость. Списанный автомобиль перестает быть каретой скорой помощи, потому что уже не принадлежит никакой медицинской организации, однако злоумышленники пользуются сохранившимся внешним видом и превращают такую машину в такси. Включение проблесковых маячков позволяет легко объезжать пробки, что особенно ценят опаздывающие клиенты.

"Здесь имеют место и нарушения закона, и нарушения морали и нравственности. Говорить, что скорая помощь использует преимущества на дороге, чтобы зарабатывать деньги, перевозя пассажиров или что-то еще, конечно, незаконно и аморально", – цитирует сетевое издание m24.ru управляющего партнера адвокатского бюро Александра Курьянова.

При этом, если водитель все же попадется на перевозке пассажиров с включенной мигалкой, то максимум, что ему можно будет предъявить в таком случае – незаконное использование спецсигналов. Штраф за подобный проступок составляет пять тысяч рублей. Эту же сумму подобное нелегальное такси в среднем зарабатывает за одну свою поездку по городу.