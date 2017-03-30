Машины скорой помощи превращают в нелегальные такси

Плющенко простился с фанатами Убийство Дениса Вороненкова Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Максакова оконфузилась на отпевании мужа
Диана Шурыгина угодила в новый скандал
партнеры
Пятница 31 марта
Лента новостей
23:20
Сколько депутаты тратят на благотворительность
22:06
Лидер A'STUDIO открывает новые имена в музыке
22:00
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд
21:52
Голый житель Тольятти выжил после падения с балкона (видео)
21:34
Странное откровение хоккеиста Радулова
21:31
Мужчина попал под поезд в Москве
21:17
Савченко предсказала Порошенко страшную судьбу
21:14
Высоцкая показала повзрослевшего сына
21:13
Женщина сняла падение горничной из окна вместо помощи
20:58
Ограбление со стрельбой произошло в центре Москвы
20:39
Московская полиция предупредила о несанкционированных акциях 2 апреля
20:27
Трогательная история дружбы суслика и овчарки
20:21
Пассажиры пожаловались на сбой в работе метро Москвы
20:08
В столице эвакуирован торговый центр
19:51
Извращенец приставал к ребенку в метро Москвы
19:21
Мечтавшую стать моделью пермячку превратили в путану
19:20
Лебедеву запретили ездить на Украину
19:13
В Петербурге сожгли 150 килограммов запрещенных продуктов
19:08
За штурвал "Федерации" посадят робота Федора
18:52
Как изменилась 44-летняя Бутырская из-за беременности
18:39
Руководство ЕС намерено поддержать развал США
18:22
В Москве выбрали красивых и талантливых детей
18:16
Тарасова привела себя в пример Плющенко
18:15
Почему россиянам не хватает жилья
18:12
Тайную комнату в центре Москвы сняли на видео
17:42
Украинцам посоветовали забыть о гордости
17:41
Юлия Самойлова раскрыла секрет попадания на "Евровидение"
17:39
Сбежавший из России миллиардер купил королевский замок в Шотландии
17:25
Захарова похвасталась подарком главы МИД Сербии
17:23
Министр поспорила с Цискаридзе
17:21
Валерия ошарашена тяжелой болезнью Кузьмина
17:20
Президент Армении показал зубы главе Азербайджана
16:48
Россиян предупредили о смертельно опасной эпидемии
16:46
Эрдогану предсказали судьбу Януковича
16:43
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
16:31
В центре Нью-Йорка прогремел взрыв (видео)
16:13
Медведев отчитался о доходах
16:10
У Рудковской сдали нервы после ухода Плющенко
16:00
В Германии признали Крым российским
16:00
В Северодвинске спустили на воду "Казань"
15:59
Основатели "Юлмарта" попали под статью
15:49
Полицейские спасли стаю утят (видео)
15:36
Карьера Плющенко: от борьбы с Ягудиным до шурупов в спине
15:25
Путан уравняли с боксерами и солдатами
15:08
Лена Летучая оставила Россию ради Северной Кореи
15:06
Известная модель найдена мертвой
15:04
Руководство Bombardier выписало себе многомиллионные премии
14:52
Что скрывает тайная комната в центре Москвы
14:51
ЦИК не будет рассматривать отмену муниципального фильтра
14:49
На станции Фили под колесами поезда погиб мужчина
14:45
Располневшая Ирина Шейк потеряла свою красоту
14:44
Германика оправдалась за дочерей
14:25
iPhone 7 и Galaxy S7 резко упали в цене
14:02
Жена убийцы Вороненкова спряталась в Москве
13:49
46-летняя Хмельницкая рассказала о беременности
13:48
Почему мир бьется в истерике после запуска SpaceX
13:39
Российской актрисе поставили страшный диагноз
13:20
Порошенко решил по-крупному подставить Донбасс
13:17
Карьера 18-летней модели рушится после скандала с 55-летним мужем
13:04
Россияне массово отказываются от спортзалов
12:55
В ЦИК рассказали о перспективах введения интернет-голосования
12:53
Татьяна Васильева напугала жутким видом
12:52
Голливуд превратит Бэтмена в женщину
12:45
Боярская принесла себя в жертву семье
12:28
"Калинов мост" выпускает 17-й альбом
12:27
Плющенко попрощался в прямом эфире
12:17
В Москве нашли тело мужчины с проломленным черепом
12:08
Запад выдвинул ультиматум Украине из-за "Евровидения"
11:47
В московском метро мужчина домогался 14-летнего мальчика
11:45
Солисты известной группы оказались девушками
11:40
Минск устроил "газовый бунт"
11:39
Мать Собчак: Ксения никого не пускает в жизнь сына
11:27
Как плохой интим влияет на отношения
11:26
Алена Бабенко об особых отношениях с режиссером
11:11
Спать на работе полезно для здоровья
11:05
Экс-работник о постановках на "Битве экстрасенсов"
11:02
Названа причина нападения на замдиректора "Укрспирта"
10:55
Европа сдалась "Северному потоку"
10:38
Где любят заниматься сексом женщины
10:32
Бродяге с собакой пожертвовали 700 тысяч рублей
10:23
Москву снова завалит снегом
10:20
Максакову назвали циничной пластмассовой куклой
09:55
Мухи отложили личинки под кожей британки
09:46
Названо имя заказчика убийства Вороненкова
09:41
Главные события Москвы с 31 марта по 6 апреля
09:38
В Москве опрокинулась фура с водкой
09:23
Садальский о кредитах Заворотнюк: Какое позорище
09:16
У основания Китайгородской стены нашли тайную комнату
09:07
Меланье Трамп посоветовали сбежать от мужа
09:07
Что россиянам нужно для счастья
08:42
Красивые девушки в одних купальниках вышли на снег
08:36
Запуганного Флинна уговорили настучать на Трампа и Россию
08:33
Максакову предупредили об угрозе на Украине
08:31
Как Порошенко врет о победах на Западе
08:30
Илья Резник: Мне плюнули в лицо перед днем рождения
08:02
На юге Москвы мужчина открыл стрельбу по прохожим
22:18
Власти Петербурга обещают еще семь лет зловония
22:01
Трем российским вузам запретили принимать студентов
21:57
"Ботоксная бандитка" сбежала из клиники
21:44
Неоправданный риск домашних родов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
На Максакову вешают долги убитого Вороненкова
Подольская получила по зубам от Преснякова на вечеринке
Московская полиция предупредила о несанкционированных акциях 2 апреля
Садальский о кредитах Заворотнюк: Какое позорище
Юлия Самойлова получила предупреждение
Авто

Машины скорой помощи превращают в нелегальные такси

прочитано 1070 раз

Пользователи Сети активно обсуждают видео, на котором люди грузят в карету скорой помощи мебель. При более внимательном рассмотрении становится понятно, что от медицинского автомобиля у "засветившегося" транспортного средства осталась лишь внешняя оболочка – оборудование и носилки были убраны ради увеличения багажного места.

Специалисты отмечают, что такие случаи – не редкость. Списанный автомобиль перестает быть каретой скорой помощи, потому что уже не принадлежит никакой медицинской организации, однако злоумышленники пользуются сохранившимся внешним видом и превращают такую машину в такси. Включение проблесковых маячков позволяет легко объезжать пробки, что особенно ценят опаздывающие клиенты.

"Здесь имеют место и нарушения закона, и нарушения морали и нравственности. Говорить, что скорая помощь использует преимущества на дороге, чтобы зарабатывать деньги, перевозя пассажиров или что-то еще, конечно, незаконно и аморально", – цитирует сетевое издание m24.ru управляющего партнера адвокатского бюро Александра Курьянова.

При этом, если водитель все же попадется на перевозке пассажиров с включенной мигалкой, то максимум, что ему можно будет предъявить в таком случае – незаконное использование спецсигналов. Штраф за подобный проступок составляет пять тысяч рублей. Эту же сумму подобное нелегальное такси в среднем зарабатывает за одну свою поездку по городу.

30 марта 2017, 09:55

комментарии

Политика

Руководство ЕС намерено поддержать развал США
Украинцам посоветовали забыть о гордости
Президент Армении показал зубы главе Азербайджана
Эрдогану предсказали судьбу Януковича

Шоу-бизнес

Высоцкая показала повзрослевшего сына
У Заворотнюк с огромными долгами появился шанс
Как изменилась 44-летняя Бутырская из-за беременности
Юлия Самойлова раскрыла секрет попадания на "Евровидение"

Проишествия

Известная модель найдена мертвой
Женщина сняла падение горничной из окна вместо помощи
Мухи отложили личинки под кожей британки
Москвич задушил дедушку-ветерана ВОВ из-за квартиры

Lifestyle

Министр поспорила с Цискаридзе
Что скрывает тайная комната в центре Москвы
Голливуд превратит Бэтмена в женщину
Солисты известной группы оказались девушками
Шоу-бизнес

У Рудковской сдали нервы после ухода Плющенко

Супруга прославленного фигуриста не смогла сдержать эмоций
Шоу-бизнес

Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова

Популярный актер обращался за помощью к ясновидящему

Шоу-бизнес

Валерия ошарашена тяжелой болезнью Кузьмина

Бывшего любовника Пугачевой наблюдают первоклассные специалисты
Шоу-бизнес

Как изменилась 44-летняя Бутырская из-за беременности

Фигуристка продемонстрировала округлившийся живот

Гороскоп

Кто стоит за Чубайсом
Правильное питание по знакам Зодиака
Светличной угрожает серьезный недуг
Лиза Боярская уйдет в политику

Фоторепортажи

Красивые девушки в одних купальниках вышли на снег
В Москве выбрали красивых и талантливых детей
Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном
Путин в красной шапке взялся за ледоруб

Спорт

Карьера Плющенко: от борьбы с Ягудиным до шурупов в спине
Странное откровение хоккеиста Радулова
Ковтун опять подвел Россию на чемпионате мира
Овечкин подшутил над журналистами (видео)

Регионы

Мечтавшую стать моделью пермячку превратили в путану
Власти Петербурга обещают еще семь лет зловония
Девочка обокрала мебельный магазин в Туле
Подробности смертельной аварии у аэропорта Домодедово
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru