Смертельное ДТП с участием 12 авто парализовало МКАД

На юге Москвы произошло массовое ДТП в районе 31-го километра МКАД. Как сообщает "360 Подмосковье", в результате аварии погибла женщина. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в этом районе серьезно затруднено движение автомобилей, пробка растянулась на несколько километров. Межтем, Life.ru передает, что в ДТП участвовали 12 машин. Обстоятельства инцидента устанавливаются.



