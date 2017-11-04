В Москве у безработного угнали элитную иномарку

На юго-западе Москвы у безработного мужчины угнали внедорожник стоимостью два миллиона рублей. Пострадавший сообщил в полицию о происшествии.
В столице был введен план перехват, украденную иномарку удалось найти. Злоумышленник задержан, передает агентство городских новостей "Москва". По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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