В Москве у безработного угнали элитную иномарку

На юго-западе Москвы у безработного мужчины угнали внедорожник стоимостью два миллиона рублей. Пострадавший сообщил в полицию о происшествии.

В столице был введен план перехват, украденную иномарку удалось найти. Злоумышленник задержан, передает агентство городских новостей "Москва". По факту случившегося возбуждено уголовное дело.