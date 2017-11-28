В Москве из-за снегопада произошло более тысячи ДТП

В столице 28 ноября из-за гололедицы и снегопада увеличилось количество ДТП. Как рассказали в Центре организации дорожного движения, по данным на 17:00, в городе случилось 1 311 аварий, передает РИА Новости.

Московских водителей призвали быть внимательными на дороге в связи с непогодой. Автомобилистам напомнили, что при неблагоприятных условиях необходимо строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резкого торможения.