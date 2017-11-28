Сбивший насмерть девочку лихач попался на 45 нарушениях

В Департаменте транспорта города Москвы раскрыли информацию о нарушениях лихача, который 27 ноября насмерть сбил пятилетнюю девочку. За последний год он 45 раз привлекался к административной ответственности.

Чаще всего водителя ловили на превышении скорости, передает Life.ru. Мужчина задержан, по факту случившегося проводится расследование.