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Авто

Тест-драйв Volkswagen Passat. Ничего лишнего

Фото: Dni.ru
Volkswagen Passat не новичок на рынке, его обновили в 2015 году, мы решили разобраться смог ли он завоевать популярность на Российском рынке.
прочитано 286 раз

Volkswagen Passat B8 считается одним из самых доступные бизнес-седанов в России. Не даром основной акцент смещен на пассажиров второго ряда, и за рулем чувствуешь себя скорее водителем.

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Внешняя строгость перекликается с такой же внутренней сдержанностью. Прямые линии, объединяют центральный и боковой дефлектор вентиляции, мультимедиа экран с симметричным расположением по центру, все геометрически выверено и спроектировано так, что придраться не к чему. Отделка салона впечатляет, пластик не жесткий, все ровно, четко и без лишних щелей.

Передние сидения ergoComfort очень удобные, посадка в них великолепная, хотя управление им электрическое только частично, вперед-назад придется двигаться вручную, понятно, что это зависит от комплектации, но уж как-то странно делить сидение на 2 части, спинка электро, а "попа" механическая. Руль, заимствованный у седьмого Гольфа, не хочется выпускать из рук, а взаиморасположение основных и вспомогательных органов впору занести в учебники по эргономике.

Фото: Dni.ru

Но во всей этой строгости, есть масса свежего электронного вмешательства. Центральная панель растеряла привычные стрелки, и как подобает ей в современном мире, представляет из себя цифровую панель. На нее выводится множество разной информации, в том числе и не очень нужной. Сложно представить кому понадобится знать скорость прохождения круга или сколько G составляет нагрузка в поворотах на водителя. Зато, сколько топлива в литрах войдет в бак, довольно полезно знать.

Фото: Dni.ru

Второй ряд сидений позволяет вольготно расположиться человеку довольно внушительных размеров, а боковые и задняя шторка с электроприводом в совокупности с подогревами сидений, говорит о том, что это скорее автомобиль для пассажира второго ряда.

Под капотом расположился не большой по объему (1,4 литра TSI) мотор, мощность 150 лошадиных сил. Работает он в паре с 7-ми ступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями. У мотора довольно большой диапазон максимального момента (с 1500 до 3000 об/мин), поэтому со старта он едет не особо, но как только двигатель раскручивается до 1500 оборотов, чувствуется более динамичный разгон.

Фото: Dni.ru

С управляемость все тоже на твердую пятерку, автомобиль едет прекрасно и по дуге, не кренясь в повороте и отлично отрабатывает все московские неровности, небольшие ямки и термо швы на дороге. Легкий на парковке руль наливается приятной тяжестью пропорционально росту скорости. Система стабилизации включается именно тогда, когда этого ждешь, и работает очень деликатно.

Фото: Dni.ru

То, что Volkswagen Passat входит в список доступных седанов подтверждается начальной стоимостью автомобиля. Цена стартует за комплектацию Trendline от 1 499 000 рублей, за эти деньги покупатель получит полный набор электронных помощников, мультируль и подогрев лобового стекла.

Comfortline начинается от 1 709 000 рублей, в нее входит 3-ех зонный климат контроль, улучшенные сидения ergoComfort с множеством дополнительных регулировок, Аудиосистема Composition Media и руль с подогревом и под рулевыми лепестками.

Highline за 1 849 000 включает, бесключевой доступ, электропривод багажника, камеру заднего вида и обивку сидений алькантарой.

Конкуренты

Toyota Camry

Фото: Toyota

Самый дешевый автомобиль обойдется в 1 377 000 рублей, и будет оснащён, климат-контролей, подогревом сидений и и датчиками парковки по кругу.

Ford Mondeo

Фото: Ford

Ford Mondeo Ambiente стоит 1 330 000 рублей, и за эти деньги покупатель получит автомобиль с мотором 2,5 литра, мощностью 149 лошадиных сил. Набор электронных помощников, тканевый салон и электропривод передних окон, а также кондиционер.

25 октября 2017, 14:59

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