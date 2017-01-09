Жителя Махачкалы спасли из горящей газели

Очевидцы страшного ДТП спасли жителя Махачкалы из кабины горящей газели. Происходящее сняли на видео.

Серьезная авария произошла на улице Кирова в Махачкале. Сообщается, что Porsche Сayenne с московскими номерами вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с газелью. От удара грузовой автомобиль загорелся, а его водителю зажало ноги, так что самостоятельно выбраться он не мог. Спасение пришло со стороны случайных прохожих, ставших очевидцами ДТП. Сообща людям удалось открыть пассажирскую дверь и достать мужчину.

С переломами он был доставлен в больницу. Водитель элитного внедорожника – им оказался владелец машины 32-летний Мусагаджи Т. – не пострадал. Операцию по спасению водителя газели сняли на видео очевидцы. Ролик опубликовал портал Life.ru.