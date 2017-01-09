Фотографии были опубликованы незадолго до Нового года и во время праздников
Автомобиль попал в ДТП с вылетевшим на встречную полосу Porsche Сayenne
В Сети появилось видео смертельной гонки в Тюмени
Автомобили Audi и Range Rover устроили гонки на улице Ямской в Тюмени. Водитель Audi записывал происходящее на видео. Набрав скорость, внедорожник обогнал Audi, съехав на правую обочину, где его развернуло, и он боком врезался в фонарный столб.
Столкновение сопровождалось яркой вспышкой. В результате происшествия погибли 37-летний водитель Range Rover и его 35-летняя жена. У супругов осталось трое детей, передает издание Tyumen Times.
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