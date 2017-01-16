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В Москве женщина попала под колеса
Пострадавшей пришлось буквально вылезать из-под наехавшей на нее машины. Однако по словам очевидцев ДТП, причиной инцидента стало то, что женщина перебегала дорогу в неположенном месте, передает РЕН ТВ.
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